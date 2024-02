Weg mit dem Stigma bei Kompressionsstrümpfen

Plus Wer Kompression tragen muss, hat es schon schwer genug. Kommt ein Gefühl von Scham und Stigmatisierung hinzu, kann das für die Betroffenen schwere Folgen haben.

Aichach war mal eine Textilstadt: Mondi, Nitzsche, Neusa, Zorn – namhafte Unternehmen starteten vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg eine Produktion an der Paar. Juzo setzt diese Tradition bis heute fort – mit großem Erfolg. Und das liegt an Hightech-Medizinprodukten, die in die ganze Welt gehen. Juzo ist wirtschaftlicher Stabilitätsanker am Standort und sorgt für sichere Arbeitsplätze und Steuereinnahmen.

Die Produkte aus Aichach erleichtern das Leben für betroffene Menschen. Die Julius Zorn GmbH trägt nämlich mit ihren modernen Kompressionsstrümpfen viel dazu bei, dass diese weniger unangenehm zu tragen sind. Dennoch ist erwiesen, dass viele Patientinnen und Patienten mit Krankheiten wie Lymph- oder Lipödem ihre Kompression nicht konsequent anziehen. Nicht nur, weil man bei Hitze gern auf so viel Stoff wie möglich verzichtet. Es geht auch um das Stigma, welchem sich Betroffene ausgesetzt sehen. Wer solche Produkte benötigt, ist alt oder hat ein Gewichtsproblem? Das kann so sein. Doch auch junge und schlanke Menschen sind betroffen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen