Wie können Firmen dem Mangel an Auszubildenden entgegenwirken?

Plus Auch im Wittelsbacher Land finden zahlreiche Unternehmen nur schwer Auszubildende. Warum Betriebe und Bildungspolitik gefragt sind, um dies zu ändern.

Wenn schon Abi oder Fachhochschulreife, dann muss auch ein Studium folgen. Diese Meinung hält sich nach wie vor eisern bei zahlreichen Abiturientinnen und Abiturienten, Lehrkräften, aber auch Eltern und dem persönlichen Umfeld.