Willkommen zurück, ihr Weihnachtsmärkte

Plus Drei Jahre hat es gedauert, bis die meisten Weihnachtsmärkte im Landkreis Aichach-Friedberg wieder öffnen dürfen. Umso schöner ist das Wiedersehen.

Lange hat's gedauert - das Warten auf eine wieder "normalere" Vorweihnachtszeit. Als die Weihnachts- und Christkindlmärkte im Wittelsbacher Land vor drei Jahren ihre Stände schlossen, hätte sich wohl niemand vorstellen können, wie lange die meisten von ihnen nicht mehr öffnen würden.