Zwei gute Nachrichten zum Start ins neue Jahr: So kann‘s weiter gehen

Mit guten Nachrichten ins neue Jahr. Das macht Freude. Auch uns Journalisten. Im Aichacher Land gibt es zum Jahresbeginn gleich zwei gute Neuigkeiten: die von einer überraschenden, aber glücklichen Geburt und die von einer besseren Erste-Hilfe-Versorgung in Affing.

Viele Mamas (und natürlich auch Papas) werden mit Sabrina Lohner mitfühlen und sich mit ihr freuen. Sie hat am Neujahrsmorgen ihr Baby im Rettungswagen auf der B300 zur Welt gebracht. Es war eine rasante Geburt, die ein glückliches Ende gefunden hat. Diese Geschichte geht zu Herzen und verbreitet Freude pur. Eine solche schreibt nur das Schicksal.

Engagement ermöglicht die First Responder in Affing

Anders ist das bei den First Respondern, die es ab Jahresmitte in Affing geben wird. Hier ist nicht das Schicksal am Werk, sondern es sind Eigeninitiative, Engagement und Freiwilligkeit. 30 Aktive der Affinger Feuerwehr richten diesen Dienst ein, der in Notfällen künftig tatkräftig die Zeit überbrückt, bis ein Arzt oder Rettungswagen eintrifft. Das verdient Anerkennung, Respekt und ein Dankeschön. Womöglich werden die First Responder auch mal zu einer Mutter gerufen, die in den Wehen liegt...

Doch zurück zum positiven Jahresbeginn: So kann’s gerne weitergehen. Auch Sie mögen so schöne Geschichten? Erzählen Sie sie uns. Wir schreiben sie gerne.