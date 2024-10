Das Kreuz der Fischer hat einen neuen Standort

Das Kreuz der Fischer am Kühbacher Dorfweiher hat nun einen anderen Platz bekommen. Gut sichtbar steht es am Rundweg des Dorfweihers bei der Abzweigung zum Kindergarten. Grund für die Verlegung war die vor einiger Zeit notwendig gewordene Fällung der Birken, an dem das Kreuz beim Fischerhäusl stand. Der Fischereiverein mit Vorsitzendem Simon Tiltscher hat nach dem Abbau lange überlegt, wo dieses Kreuz wieder einen ehrwürdigen Platz findet. Das Kreuz wurde 2008 bei den drei Birken am Dorfweiher aufgestellt und von Pfarrer Paul Mahl gesegnet. Gesponsert wurde es von der Schreinerei Vogel und der Firma Leitenstern.

Helene Monzer