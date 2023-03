Drohendes Aus für Öl- und Gasheizungen sorgt in der Region für Verunsicherung

Plus Im Landkreis wird für die Erzeugung von Wärmeenergie überproportional viel Holz genutzt. Ein Aus für den Einbau neuer Öl- und Gasheizungen sorgt für Verunsicherung.

Nach dem Winter ist vor dem Winter und nach der Heizsaison ist vor der nächsten. Das Thema Energie begleitet uns generell allein wegen der drohenden Klimakatastrophe, aktuell aber auch durch den Mangel, ausgelöst durch den Ukraine-Krieg. Eine Frage treibt Häuslebauer und die Eigentümer von älteren Immobilien besonders um: Was ist die richtige Heizquelle für die Zukunft? Wärmepumpe – geht nicht in jedem Altbau! Pellets – ist genügend Platz vorhanden? Nahwärme – ist auf dem Land nur begrenzt möglich. Jetzt gießt Wirtschaftsminister Robert Habeck zusätzlich Öl ins Feuer, um im Bild zu bleiben. Das drohende Aus für Öl- und Gasheizungen ab dem nächsten Jahr sorgt auch im Wittelsbacher Land für weitere Verunsicherung.