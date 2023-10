Frontalzusammenstoß auf B300 bei Kühbach: Frau wird schwer verletzt

Auf der B300 bei Kühbach ist am Freitagmorgen ein Sprinter in den Gegenverkehr geraten. Bis zum Nachmittag blieb die Straße gesperrt.

Ein Unfall hat sich am Freitagmorgen auf der Kühbacher Umfahrung, der B300, ereignet. Nach Angaben der Polizei geriet gegen 7.20 Uhr ein Mercedes-Sprinter, der von Schrobenhausen in Richtung Aichach unterwegs war, zwischen Kühbach Nord und Kühbach Süd in den Gegenverkehr. Er touchierte zunächst das Fahrzeugheck eines entgegenkommenden Lkw und kollidierte dann frontal mit einem Toyota Yaris, der durch die Wucht des Zusammenpralls über die angrenzende Leitplanke geschleudert wurde. Ein hinter dem Toyota fahrender VW Polo, an dessen Steuer eine 24 Jahre alte Frau saß, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte ebenfalls noch mit dem Mercedes-Sprinter.

Ein Sprinter ist am Freitagmorgen auf der B300 auf die Gegenfahrbahn geraten. Die Ursache dafür ist noch unklar. Foto: Erich Echter

B300 bei Kühbach bleibt bis 13.45 Uhr gesperrt

Die Fahrerin des Toyotas, eine 42 Jahre alte Frau, wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Feuerwehren aus Kühbach und Aichach befreit werden. Sie kam mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in die Augsburger Uniklinik. Der 39 Jahre alter Sprinter-Fahrer und die VW-Polo-Fahrerin wurden jeweils mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die betroffenen Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich laut ersten Schätzungen auf mindestens 30.000 Euro.

Ein von der Staatsanwaltschaft Augsburg beauftragtes unfallanalytisches Gutachten soll die genaue Unfallursache klären. Für dessen Erstellung musste die Fahrbahn bis circa 13.45 Uhr voll gesperrt werden. Das sorgte wiederum im angrenzenden Kühbach für ein Verkehrschaos, weil viele die Strecke durch den Ort als Umleitung verwendeten.(AZ)