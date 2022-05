Großhausener ärgern sich über Verkehrssünder im Ort

Plus In der Bürgerversammlung im Kühbacher Ortsteil Großanhausen klagen Besucher über sogenannte Wheeliefahrten von jugendlichen Motorradfahrern.

Die marode Friedhofsmauer und Fahrer, die sich nicht an Geschwindigkeitsbeschränkungen halten waren die Themen, die auf der Bürgerversammlung im Kühbacher Ortsteil Großhausen vor allem angesprochen wurden. Gut 20 Besucher waren am Mittwoch zu der Versammlung gekommen.