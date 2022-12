Kühbach

In Kühbacher Wohnhaus bricht nachts Feuer aus: Nachbarn helfen sofort

In einem Kühbacher Wohnhaus kam es in der Nacht zum Samstag zu einem kleinen Brand. Durch den starken Rauch wurden Nachbarn aufmerksam.

In einem Wohnhaus in Kühbach bricht in der Nacht zum Samstag ein kleines Feuer aus. Der starke Rauch ruft Nachbarn auf den Plan. Sie handeln sofort.

In Kühbach hat es in der Nacht zum Samstag einen Feuerwehreinsatz gegeben. Gegen 2.30 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass ein Einfamilienhaus brenne. Wie die Polizei berichtete, stellte sich vor Ort heraus, dass sich im Esszimmer des Hauses ein kleiner Brand entwickelt hatte. Dabei entstand starker Rauch, wodurch Nachbarn aufmerksam wurden. Die geweckten Hausbewohner und die Nachbarn konnten den Brand schnell löschen. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Kühbach und Gachenbach (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) durchlüfteten anschließend das Gebäude. Löste Weihnachtsdeko den Brand in Kühbacher Wohnhaus aus? Die beiden Bewohner, ein Ehepaar im Alter von 75 und 78 Jahren, erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung. Sie mussten nicht ins Krankenhaus gebracht werden und kamen bei Nachbarn unter. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnte möglicherweise eine am Vorabend aufgestellte Weihnachtsdekoration mit Kerzen und Lichtern die Ursache für den Brand gewesen sein. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. (nsi)

