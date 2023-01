Kühbach

Kanalbauarbeiten beginnen in Kühbach im Frühjahr

Plus Der Kanal in der Schrobenhausener Straße wird erneuert. Die Arbeiten betreffen auch das neue Baugebiet "An der Falterbreite".

Von Gerlinde Drexler

Schon im April könnten die Arbeiten zur Kanalerneuerung in der Schrobenhausener Straße in Kühbach losgehen. Das teilte Bürgermeister Karlheinz Kerscher in der Sitzung des Gemeinderates am Dienstag mit. Für die Gesamtkosten in Höhe von rund 2,64 Millionen Euro ist eine Förderung in Höhe von gut einer Million Euro in Aussicht gestellt. Grundstücksbesitzer müssen etwas beachten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

