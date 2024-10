Kinder gestalten in Kühbach ein Erntedankbild für den Altar

Der Erntedankaltar in der Kühbacher Kirche St. Magnus war in diesem Jahr unter dem Motto „Picknick“ gestaltet. Zum feierlichen Erntedankgottesdienst mit Pfarrer Simon Fleischmann und Diakon Michael Gastl waren viele Gläubige in die Kirche gekommen. Die kleinen Besucher wurden im Turmzimmer betreut und haben dort ein Erntedankplakat gestaltet, das sie beim Einzug nach den Fürbitten am Altar ablegten. Gemeinsam durften die Kinder im Altarraum das Vaterunser mitbeten und bekamen anschließend von Pfarrer Fleischmann und Diakon Gastl den Einzelsegen. Am Ende segnete Pfarrer Fleischmann den Erntedankaltar.

Helene Monzer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Erntedankaltar Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kühbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis