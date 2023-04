Kommt eine Recyclinganlage in die ehemalige Sandgrube?

Eine Unterbernbacher Frima möchte die Lagerfläche für eine Recyclinganlage nutzen. Dafür braucht es jedoch eine Änderung im Flächennutzungsplan.

Auf einem von der Gemeinde angemieteten Lagerplatz in der ehemaligen Sandgrube möchte die Unterbernbacher Firma Schäffler eine Recyclinganlage zur Herstellung von Ersatzbaustoffen und Behandlung mineralischer Materialien bauen. Auf der rund 4000 Quadratmeter großen Fläche sollen im Wesentlichen mineralische Reststoffe aus Erdbau- und Abbruchmaßnahmen gelagert, sortiert, gebrochen oder gesiebt werden. Pro Jahr sollten in der Anlage bis zu 25.000 Tonnen Material gelagert, umgeschlagen oder behandelt werden, informierte der Bürgermeister den Gemeinderat. Ihm ging es um die grundsätzliche Frage: "Wollen wir es oder nicht?"

Gemeinderat hat Bedenken wegen möglicher Lärmbelästigung

Im aktuell gültigen Bebauungsplan ist eine Lagerung und Behandlung von Abfällen nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz nicht zulässig. Um das Vorhaben umsetzen zu können, müsste der Antragsteller zum Beispiel den Flächennutzungs- und den Bebauungsplan ändern lassen. Außerdem müssten ein Immissionsschutz- und ein Lärmgutachten eingeholt werden. Der Gemeinderat hatte zwar grundsätzlich keine Einwände, äußerte aber Bedenken, was die Lärmbelästigung für die Bevölkerung anging. Bürgermeister Kerscher fand es "nicht schlecht, so eine Recyclinganlage in der näheren Umgebung zu haben". Er wies darauf hin, dass in dem Gebiet die Ausgleichsflächen der Gemeinde lägen und auch der angrenzende Wald von der Lärmbelästigung betroffen sein könnte.