Kühbach hat ein besonders altes Archiv – nur der Ort ist nicht optimal

Nur vier Gemeinden im Landkreis verfügen über Aufzeichnungen, die bis ins 17. Jahrhundert zurückreichen. Kühbach muss das Archiv allerdings schützen.

Rund 300 Jahre alt sind zum Teil die schriftlichen Aufzeichnungen, die im Archiv des Marktes Kühbach liegen. Damit gehöre das Marktarchiv neben Aichach, Friedberg und Aindling zu den vier Archiven im Landkreis Aichach-Friedberg, deren Bestand bis ins 17. Jahrhundert zurückreicht. Das schrieb Kreisarchivpfleger Wolfgang Brandner an die Gemeinde, die er für die Pflege ihres Archivs lobt. Aber er sah auch einen Anlass für Kritik.

Brandner würdigte die Arbeit von Hermann Lindermaier, der sich seit 1996 um das Archiv kümmert, das "inzwischen in vielen Bereichen einen hohen Standard" erreicht habe. Weniger optimal fand der Archivpfleger, dass es im Dachgeschoss des alten Rathauses untergebracht ist. Die hohen Temperaturschwankungen, die dort herrschen, würden den historischen Unterlagen auf Dauer nicht guttun, heißt es in seinem Schreiben.

Das Kühbacher Archiv ist jetzt gut untergebracht

Die Marktgemeinde hat bereits reagiert. In der jüngsten Gemeinderatssitzung teilte Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher mit, ein Teil des Archivs sei inzwischen in die neuen Räume im ehemaligen Feuerwehrhaus umgezogen, das inzwischen ebenfalls zum Rathauskomplex gehört. Der Bürgermeister freute sich: "Wir haben wirklich Raritäten im Archiv."

Fernwärme für Neubaugebiet Das neue Baugebiet "An der Falterbreite" wird an das Fernwärmenetz der Bioenergie Kühbach angeschlossen. Das beschloss der Gemeinderat nach Prüfung des Konzeptes in nicht öffentlicher Sitzung. Im Rahmen des Kanalbaus in der Schrobenhausener Straße, wird die Firma Bioenergie die Leitungen in die Auenstraße und weiter Richtung Neubaugebiet verlegen. Alle Grundstücke würden an die Fernwärme angeschlossen, teilte Kerscher mit. Die Kanalbauarbeiten für die Schrobenhausener Straße werden Ende des Jahres ausgeschrieben. Der Baubeginn ist für das Frühjahr vorgesehen.

Der Defibrillator in Kühbach hängt jetzt an der Außenwand des Sportparks

Defi versetzt Der Defibrillator im Sportpark des TSV Kühbach wird von innen nach außen versetzt. Der beheizte Außenwandkasten kostet 1300 Euro.

Zuschuss für Stockschützen Rund 100 Arbeitsstunden haben die Stockschützen Unterbernbach in die Renovierung ihres Sportheims gesteckt. Im Außenbereich wurde die Terrasse überdeckt. Für die Materialkosten in Höhe von rund 4400 Euro gibt es von der Gemeinde einen zehnprozentigen Zuschuss in Höhe von etwa 440 Euro.

Beim Kühbacher Winterdienst hilft ein Fuhrunternehmer aus

Entlastung erteilt Keine Beanstandungen gab es bei der Prüfung der Jahresrechnung 2021. Der Gemeinderat stimmte der Entlastung zu.

Winterdienst vergeben Um den Personalengpass im Bauhof zu überbrücken, übernimmt ein Fuhrunternehmer aus dem Markt den Winterdienst in der Gemeinde.

Erstmals dauert der Kühbacher Adventsmarkt zwei Tage

Adventsmarkt neu In etwas veränderter Form findet der Adventsmarkt am Samstag und Sonntag, 3. und 4. Dezember, statt. Er wird vom Marktplatz auf den Parkplatz am Maibaum verlegt und dauert erstmals zwei Tage. Auch ein Kinderprogramm werde ausgearbeitet, teilte Kerscher mit.

Weihnachtsbaum kommt Aus der Nachbargemeinde Gachenbach bekommt die Gemeinde eine Nordmanntanne angeboten. Der Weihnachtsbaum soll am Marktplatz aufgestellt und mit einer zeitgeschalteten LED-Beleuchtung geschmückt werden.