Kühbacher Bürgermeister dankt beim Neujahrsempfang für das Miteinander

Mehr als 100 Gäste kommen zum Neujahrsempfang nach Kühbach, der erstmalig im neuen Sitzungssaal des Rathauses stattgefunden hat.

Am Dreikönigstag fand nach zweijähriger Pause wieder der traditionelle Neujahrsempfang der Marktgemeinde Kühbach statt, zu dem Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher erstmalig in den neuen Sitzungssaal des Rathauses geladen hatte. Kerscher begrüßte seine Bürgermeisterkollegen, viele Mitglieder des Marktgemeinderats sowie etwa 130 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer aus der Markt- und Pfarrgemeinde, Vereinsvorstände sowie die Kommandanten der Feuerwehren, die seiner Einladung gefolgt waren.

Der Musikverein des Markts Kühbach sorgte in bewährter Weise für die musikalische Umrahmung. Auch die Sternsinger statteten dem Neujahrsempfang wie gewohnt einen Besuch ab. In seiner Neujahrsansprache lobte Kerscher das außergewöhnliche generationenübergreifende Miteinander sowie das ehrenamtliche Engagement und würdigte alle, die dazu beitragen, Kühbach zu einer lebens- und liebenswerten Heimat zu machen.

Bürgermeister Kerscher betont den Zusammenhalt in der Gemeinde

„Ein Blick in die Runde“, wie der Bürgermeister sichtlich stolz feststellte, zeige ganz deutlich die Vielfalt der ortsansässigen Vereine und Gruppierungen. Er dankte allen, die sich ehrenamtlich und uneigennützig für andere einbringen und somit soziale Sicherheit, Integration und Verbundenheit bieten. Vor allem in diesen Zeiten, die durch vielerlei Herausforderungen und Unwegsamkeiten geprägt sind, sei der Wert des Zusammenhalts so wichtig wie nie, führte der Rathauschef weiter an.

Im festlich dekorierten Sitzungssaal fand im Anschluss ein reger Austausch aller geladenen Gäste statt und zeigte einmal mehr das spürbare Miteinander, das in Kühbach vorherrscht.