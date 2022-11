Kühbacher Gemeinderat sucht nach den Stromfressern

Plus Die Ausschreibung für die Strombeschaffung lässt die Kühbacher schlucken. Sie sollen über 180.000 Euro mehr bezahlen. Das hat Folgen für den Haushaltsplan.

Geschluckt haben die Kühbacher Gemeinderäte, als sie in der Sitzung am Dienstag das Ergebnis der Bündelausschreibung für die kommunale Strombeschaffung erfuhren. Im nächsten Jahr kommen auf die Gemeinde rund 187.000 Euro Mehrkosten zu.