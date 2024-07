Kühbacher Schüler sollen nach den Sternen greifen und am Boden bleiben

Die Schüler und Schülerinnen der 9. Klasse der Kühbacher Mittelschule feierten ihren Schulabschluss im Gasthof Wagner in Untergriesbach. Zuvor besuchten sie gemeinsam den Gottesdienst in der Burgkirche in Oberwittelsbach, den Pfarrer Simon Fleischmann und Religionslehrerin Marieluis Huber gemeinsam mit den Schülern gestalteten. Im Mittelpunkt der anschließenden Feier stand die Zeugnisverleihung und die Ehrung der Besten des QA. Diese waren Lorena Echtler sowie Juliana Winter und Lukas Breitsameter.

Icon Vergrößern Bei der Zeugnisverleihung im Gasthaus Wagner wurden die besten geehrt: von links Bürgermeister Peter Kellerer, Lukas Breitsameter, Juliana Winter, Lorena Echtler, Klassenlehrerin Andrea Pinske, Zoe Zeller, Julia Pelowska, Laura Weber, Alina Schaupp, Lara Wedemeyer und Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher. Foto: Helene Monzer Icon Schließen Schließen Bei der Zeugnisverleihung im Gasthaus Wagner wurden die besten geehrt: von links Bürgermeister Peter Kellerer, Lukas Breitsameter, Juliana Winter, Lorena Echtler, Klassenlehrerin Andrea Pinske, Zoe Zeller, Julia Pelowska, Laura Weber, Alina Schaupp, Lara Wedemeyer und Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher. Foto: Helene Monzer

Durch das Programm führten die Schülerinnen Alina Schaupp und Juliana Winter. Sie begrüßten die Gäste, sowie die Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher aus Kühbach und Bürgermeister Peter Kellerer aus Schiltberg. Mit mehreren Tänzen eröffnete die Abschlussklasse die Feier. Den Tanzkurs leitete in diesem Jahr das Ehepaar Hermine und Manfred Kreimair aus Stockensau. Geübt wurde im Vorfeld in fünf Doppelstunden in der Kühbacher Turnhalle.

Das wünschen die Bürgermeister den Kühbacher Schülerinnen und Schülern

Als Schulverbandsvorsitzender dankte Kerscher der Schulleitung und den Lehrkräften für die hervorragende Zusammenarbeit und überreichte gemeinsam mit Bürgermeister Kellerer, Schulleiter Peter Leischner und der Klassenleiterin Andrea Pinske die Zeugnisse. Er wünschte den Schulabsolventinnen und Schulabsolventen „beim Start in den neuen ganz prägenden Lebensabschnitt jeden denkbaren Erfolg und motivierte sie nach den Sternen zu greifen und gleichzeitig auf dem Boden zu bleiben.“

Schulleiter Peter Leischner fasste in seiner Rede die zuvor gesammelten Gedanken der Jugendlichen zusammen und erzählte, was diese in der Mittelschule Kühbach an schönen Dingen erlebt hatten und welche Änderungsvorschläge sie noch hätten. Abschließend wünschte er ihnen einen mutigen Start ins Berufsleben. Es folgte ein buntes Programm mit Beiträgen der Schüler, unterstützt durch die Eltern und der Klassenleitung. Die Schulbesten erhielten Geschenke von der Gemeinde und dem Förderverein der Schule „Die Brücke“.