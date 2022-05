Kühbach

06:30 Uhr

Kühbacher trifft bei DKMS-Gala auf Teenager, der ihm sein Leben verdankt

Plus Stefan Koppold aus Kühbach spendete Knochenmark für einen todkranken 14-Jährigen aus England. An diesem Donnerstag treffen sie sich in London zum ersten Mal.

Von Nicole Simüller

Sie sind genetische Zwillinge, aber sie haben sich noch nie gesehen. Der eine, 41 Jahre alt, wohnt in Kühbach, der andere ist 17 und lebt in Derbyshire südöstlich von Manchester. An diesem Donnerstag treffen sie sich zum ersten Mal. Ihre Begegnung ist der Höhepunkt einer großen Gala in London vor über 600 Gästen. Die Vorfreude, aber auch das Lampenfieber ist bei beiden riesig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen