Grillkohle verursacht einen Brand im Kühbacher Ortsteil Paar

Nach dem Feldbrand am Sonntagmittag mussten die Feuerwehren Kühbach und Haslangkreit erneut zu einem Tonnenbrand ausrücken.

Erst gerät eine Heuballenpresse in Stockensau in Brand, später zwei Mülltonnen in Paar. Die Freiwilligen Feuerwehren Kühbach und Haslangkreit hatten am Sonntag einiges zu tun. Wie die Polizei mitteilt, mussten sie direkt nach dem ersten Einsatz am Sonntagmittag erneut ausrücken, weil ein Anwohner der Kreisstraße im Kühbacher Ortsteil Paar vermeintlich erkaltete Grillkohle in die Restmülltonne kippte. Diese sowie eine weitere danebenstehende Tonne fingen dadurch Feuer. Der Brand konnte jedoch schnell gelöscht werden. (AZ)