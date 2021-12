Im Garagenpark in Radersdorf haben fast 100 Wohnmobile Platz

Plus Der Garagenpark für Wohnmobile, der Anton Flamensbecks Handschrift trägt, liegt im Kühbacher Ortsteil Radersdorf und sprengt bei der Größe manche Grenze.

Im Garagenpark Radersdorf geht Anton Flamensbeck in vielerlei Hinsicht neue Wege. Zum ersten Mal agiert er als Betreiber und Verwalter eines Garagenparks - in diesem Fall im Auftrag der OTEC, einem Münchner Unternehmen für Immobilienprojekte. Und zum ersten Mal verabschiedet er sich von vielen Grenzen, die es regional und auch mit Blick auf die Dimensionen bisher für den Disponenten aus Oberbayern gab. Im Garagenpark finden Wohnmobile und Wohnwägen, aber auch andere Fahrzeuge Platz.