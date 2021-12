Schlechter Scherz: Feuerwerkskörper detoniert in Kühbacher Tanzsaal

Ein Unbekannter warf in Kühbach einen Feuerwerkskörper in einen Tanzsaal mit zwölf Personen. Nun ermittelt die Polizei wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Einen schlechten Scherz hat sich ein Unbekannter am Freitagabend in Kühbach erlaubt. Wie die Polizei mitteilte, warf er gegen 19.30 Uhr einen Feuerwerkskörper durch eine geöffnete Notausgangstüre in einen Tanz- beziehungsweise Pilatessaal.

Darin befanden sich circa zwölf Personen, die an einer Tanzveranstaltung teilnahmen. Der Feuerwerkskörper detonierte auf dem Parkettboden, der dadurch beschädigt wurde.

Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Veranstaltung geschah laut Polizei nichts. Sie kamen mit einem großen Schrecken davon. Der Täter ist bislang unbekannt. Die Aichacher Polizeiinspektion ermittelt wegen Sachbeschädigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung. Sie bittet um Hinweise auf den Täter unter Telefon 08251/8989-0. (nsi)