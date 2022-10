Kühbach

Schrot aus Maiskörnern ist ein gefragter Energielieferant

Was aussieht wie Wüstensand, sind Maiskörner. Sie werden jetzt in der Erntezeit in der Biogasanlage in Kühbach zu Schrot gemahlen. Was dann damit passiert.

Derzeit ist Erntezeit für Körnermais. Viele Tonnen Maiskörner werden zur Biogasanlage in Kühbach gefahren und mit der Maismühle der Familie Krammer aus Paar zu Schrot gemahlen. Laut Hans Krammer wird der goldgelbe Feuchtmaisschrot anschließend "sofort" zu den Kunden transportiert, in Fahrsilos eingelagert und luftdicht verschlossen. Große Abnehmer sind Kunden im Allgäu. Der Energiestoff ist besonders wichtig für die Milchkühe und für die Schweinezucht. Der Feuchtmaisschrot ist aber auch ein wichtiger Energieträger bei der Strom- und Wärmeerzeugung. (AZ)

