Sexueller Übergriff auf 25-Jährige in Kühbach: Polizei nennt neue Details

Eine 25-Jährige soll im Rahmen des Kühbacher Brauereifestes gegen ihren Willen Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden sein. Die Kripo sucht nach Zeuginnen.

Es ist der Vorfall, der das Brauereifest in Kühbach überschattet. Nun hat die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion erste Details bekannt gegeben: Bereits am ersten Festtag wird eine 25-Jährige mutmaßlich Opfer eines Sexualdelikts. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Schwaben Nord kam es am Abend des Vatertags am 9. Mai – wie üblich der Eröffnungstag des Kühbacher Brauereifestes – auf dem Parkplatz vor dem Festgelände zu dem nicht näher benannten Übergriff. Gegen ihren Willen soll es zu sexuellen Handlungen mit einem Mann gekommen sein. Mehrere bislang unbekannte Frauen kamen der 25-Jährigen zu Hilfe.

Kripo ermittelt: Unbekannte Frauen kommen der 25-Jährigen in Kühbach zu Hilfe

Die 25-Jährige erstattete laut Polizei am Folgetag Anzeige gegen den ihr flüchtig bekannten Mann. Wie bei Sexualdelikten üblich hat die Kriminalpolizei Augsburg die Ermittlungen übernommen, um so die Hintergründe aufdecken zu können. Die Kripo Augsburg bittet die zu Hilfe geeilten Zeuginnen, sich unter Telefon 0821/3233821 zu melden.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Umberto Freiherr von Beck-Peccoz, Kühbacher Brauereichef und Veranstalter des Festes, verurteilt die mutmaßliche Tat auf Nachfrage unserer Redaktion auf das Schärfste: "Dieser Vorfall ist ganz schlimm, ganz schlimm. Da muss natürlich mit voller Härte durchgegriffen werden." Der Vorfall überschatte das ansonsten sehr friedlich verlaufene Brauereifest. Beck-Peccoz selbst hatte von der Tat erst in der Nachbesprechung erfahren: "Das Einzige, das ich weiß, weiß ich von Herrn Jakob."

25-Jährige wird im Rahmen des Brauereifestes gegen ihren Willen Opfer sexueller Handlungen

Der Dienststellenleiter der Aichacher Polizeiinspektion, Michael Jakob, hatte nach dem Brauereifest von einer einstelligen Anzahl an Anzeigen wegen Straftaten gesprochen. Angesichts der hohen Besucherzahl sei das eine geringe Zahl – von 9. bis 12. Mai feierten schätzungsweise 20.000 Menschen auf dem Brauereifest in Kühbach. Jakob bilanzierte: "Das Fest hat aus polizeilicher Sicht einen sehr friedlichen Verlauf genommen." (mit ivw)

Lesen Sie dazu auch