Solarpark: Antrag ist Thema im Gemeinderat

Ein Antrag auf Aufstellung eines Bebauungsplanes für einen Solarpark in der Gemarkung Stockensau ist Thema am Dienstag, 17. Dezember, im Kühbacher Gemeinderat. In diesem Zusammenhang berät der Gemeinderat auch über eine Änderung des Flächennutzungsplanes. Außerdem geht es um weitere Bauangelegenheiten, darunter eine Einbeziehungssatzung in Unterbernbach und die Schaffung eines barrierefreien Zugangs zum Gebäude in der Schmiedgasse 4 in Unterbernbach. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Rathaus. (AZ)