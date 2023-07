Bei der Ernte gerät eine Heuballenpresse in Brand

Bei Erntearbeiten gerät eine Heuballenpresse auf einem Feld beim Kühbacher Ortsteil Stockensau in Brand. Der Landwirt und die Feuerwehr verhindern Schlimmeres.

Eine Heuballenpresse ist bei Erntearbeiten auf einem Feld beim Kühbacher Ortsteil Stockensau am Sonntagmittag in Brand geraten.

Laut Feuerwehr bemerkte der Landwirt bei Arbeiten an dem Feld am Ortsausgang in Richtung Kühbach gegen 12 Uhr den Brand an dem Gerät, zog es auf seinen Hof und machte es leer, um Schlimmeres zu verhindern.

Auf dem teilweise abgeernteten Feld breitete sich der Brand bei windigem Wetter rasch aus. Der Feuerwehr bekam ihn aber schnell in den Griff. Nach etwa zehn bis 15 Minuten war das Feld laut Feuerwehr gelöscht. Weitere Einsatzkräfte löschten die Ballenpresse auf dem Hof. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Kühbach und den Ortsteilen Stockensau und Haslangkreit sowie Gachenbach und Peutenhausen aus dem Nachbarlandkreis Neuburg-Schrobenhausen mit insgesamt etwa 70 Einsatzkräften.

Fläche von etwa 4000 Quadratmetern betroffen

Auf dem Feld war eine Fläche von etwa 4000 Quadratmetern betroffen. Die Brandursache ist noch unklar. Möglich wäre ein technischer Defekt, so die Feuerwehr. Auch zur Schadenshöhe gibt es noch keine Angaben. (bac)