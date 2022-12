Kühbach-Unterbernbach

Das Wasser der Halsbachgruppe wird teurer

Plus Der Wasserzweckverband der Halsbachgruppe reagiert auf die gestiegenen Strompreise. Auch die Sanierung des Hochbehälters spielt bei den Wassergebühren eine Rolle.

Der Wasserpreis der Halsbachgruppe steigt im neuen Jahr um 55 Cent auf 1,25 Euro pro Kubikmeter an. Der Wasserzweckverband reagiert damit vor allem auf die steigenden Strompreise. Auch eine anstehende Sanierung des Hochbehälters ist in den Wasserpreis mit eingerechnet. In der Sitzung des Wasserzweckverbands am Montagabend stimmten die Verbandsmitglieder der Erhöhung zu. Der landkreisübergreifende Zweckverband versorgt die Schrobenhausener Ortsteile Hörzhausen, Halsbach, Öd und Gollingkreuth sowie in der Marktgemeinde Kühbach die Ortsteile Rettenbach und Unterbernbach.

