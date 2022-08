Wohnmobil begegnet Kastenwagen: Da splittert die Seitenscheibe

Zwei Fahrzeuge berühren sich im Begegnungsverkehr im Gemeindebereich Kühbach. Ein Fahrer fährt danach weiter. Eine Frau erleidet Schnittverletzungen.

Zu einem kleinen Unfall im Begegnungsverkehr ist es am Dienstagvormittag im Gemeindebereich Kühbach gekommen. Eine betroffene Wohnmobil-Fahrerin erlitt dabei Schnittverletzungen an der Hand. Der zweite Beteiligte fuhr einfach weiter.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 10.50 Uhr, als die 38-Jährige mit ihrem Wohnmobil von Großhausen in Richtung Kühbach fuhr. Ihr kam ein Kastenwagen entgegen. Beim Vorbeifahren stießen die Außenspiegel beider Fahrzeuge zusammen. Dadurch klappte der Spiegel des Wohnmobils so heftig gegen die Seitenscheibe, dass diese zerschlug. Die Fahrerin erlitt durch Glassplitter mehrere Schnittverletzungen an der Hand. Ein Einsatz des Rettungsdienstes war jedoch nicht erforderlich.

Der beteiligte Kastenwagen fuhr ohne anzuhalten in Richtung Großhausen weiter. Laut ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf etwa 3000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter 08251/8989-0. (AZ)