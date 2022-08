Landkreis Aichach-Friedberg

18:30 Uhr

Abgeordnete Haubrich will Schwerpunkt weiter bei Gesundheit setzen

Christina Haubrich will bei der Landtagswahl 2023 wieder für die Grünen kandidieren.

Plus Die Landtagsabgeordnete der Grünen aus Merching kündigt bei Sommergespräch ihre Kandidatur für die Wahl im Herbst 2023 an.

Von Christian Lichtenstern

Vor vier Jahren war ihr Sprung ins Maximilianeum eine faustdicke Überraschung. Im Herbst 2023 will Christina Haubrich aus Merching ihren Sitz im Landtag verteidigen. Die gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen kündigte im Sommergespräch mit unserer Redaktion ihre Kandidatur an. Die Aufstellungsversammlung der Partei für den Landtags-Stimmkreis 703 Aichach-Friedberg (deckungsgleich mit dem Landkreis) ist am Freitag, 23. September.

