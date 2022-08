Einwohnerentwicklung: Wo Aichach-Friedberg wächst – und wo nicht

Das Wittelsbacher Land gewinnt als Zuzugsregion an Einwohnern. Nur noch eine Kommune ist seit der Jahrtausendwende im Minus.

Bevölkerungsentwicklung ist in der Regel ein kontinuierlicher Prozess über viele Jahre hinweg. Abrupte Sprünge – in die eine, wie in die andere Richtung – gibt es nur durch Sondereffekte. Mitte 1972 lebten rund 80.000 Menschen im neu gegründeten Landkreis Aichach-Friedberg. Ende 2021, also knapp 50 Jahre später, sind es rund 135.500 – fast 70 Prozent mehr.

An der Autobahn ist die Bevölkerungsentwicklung dynamisch

Seit der Jahrtausendwende werden im Wittelsbacher Land rund 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner zusätzlich gezählt. Der Zuwachs hat sich abgeschwächt – das liegt auch an der demografischen Entwicklung – und hat erst in den vergangenen Jahren, durch mehr Geburten und vor allem durch Zuzug, wieder an Fahrt aufgenommen. Nach den Zahlen des Statistischen Landesamtes in Bayern leben in 23 von 24 Kommunen jetzt mehr Menschen als vor zwei Jahrzehnten. Nur noch die Gemeinde Petersdorf ist im Vergleichszeitraum im Minus. Vor einigen Jahren verloren auch noch andere Gemeinden im nördlichen Teil des Landkreises – zum Beispiel Baar oder Hollenbach.

Mit entscheidend für die Entwicklung von Kommunen im ländlichen Raum ist neben der Infrastruktur (Verkehr, Medizin, Breitband, Bildung, Kinderbetreuung, Nahversorgung) das Thema Bauland. Gutes Beispiel dafür ist Hollenbach. Dort gab es über längere Zeit keine Bauplätze. Das hat sich geändert und Hollenbach wächst wieder – nicht sprunghaft, aber doch kontinuierlich. Deutlich dynamischer ist die Entwicklung an der Autobahn. Adelzhausen und Dasing, aber auch Kommunen in „zweiter Reihe“ zur A8 wie Sielenbach oder Eurasburg, legen zweistellig zu.

Sielenbach ist nicht nur beim Ausbau der erneuerbaren Energien ganz vorne

Das Sonnendorf Sielenbach ist nicht nur beim Ausbau der erneuerbaren Energien ganz vorne, sondern auch in der Bevölkerungsentwicklung mit über 21 Prozent in knapp 20 Jahren in der Spitzengruppe. Dort entsteht aber gleichzeitig großer Druck beim Ausbau der nötigen Infrastruktur. Das größte Wachstum im Landkreis verzeichnet weiter Mering. Der Markt an der Bahnlinie steht vor dem Sprung über die Marke von 15.000 Einwohnern.