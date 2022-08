Aichach-Friedberg

06:00 Uhr

Im Kreis Aichach-Friedberg fliegen so viele Jungstörche aus wie noch nie

Zur Futtersuche fliegen die Vierlinge in Bachern mit den Elternstörchen mehrmals täglich in die Umgebung. Den Abend verbringen sie gemeinsam auf dem Nest.

Plus Erstmals werden im Landkreis Aichach-Friedberg 21 junge Störche gezählt. Ein Storch aus Aichach ist aber noch in der Tierklinik. In Kissing gab es ein Drama.

Mit dem geglückten Ausflug der drei Jungstörche im Inchenhofener Ortsteil Schönau endete im Wittelsbacher Land jetzt vorläufig das Jahr der Störche. Bei den Frühbrütern in Grimolzhausen und Pöttmes drehten jeweils die zwei Jungen als Erste ihre Runden im Donaumoos. Dann folgten die vier Jungen am Aichacher Mondi-Turm.

