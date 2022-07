Landkreis Aichach-Friedberg

18:28 Uhr

Im Wittelsbacher Land schlagen mehr Blitze ein als in den Vorjahren

Plus Im Landkreis Aichach-Friedberg verdoppelt sich die Blitzdichte von 2020 auf 2021. Damit liegt das Wittelsbacher Land in der Region mit an der Spitze.

Von Evelin Grauer

Der Landkreis Starnberg ist Blitzhochburg in ganz Deutschland im Jahr 2021. Ganz so dramatisch sieht es im Landkreis Aichach-Friedberg nicht aus, aber das Wittelsbacher Land steht unter den Landkreisen in der Region mit an der Spitze. Nur in einem der Nachbarlandkreise wurde im Vorjahr eine höhere Blitzdichte gemessen. Kein Wunder, denn die Blitzdichte hat sich im Wittelsbacher Land im Vergleich zu 2020 nahezu verdoppelt.

