Kreisverkehrswacht verteilt AOK-Sicherheitsüberwürfe

Knapp 1600 Sicherheitsüberwürfe wurden von der Kreisverkehrswacht an alle ersten Klassen der Grund- und Förderschulen im Landkreis verteilt. Sei fünf Jahren kooperiert die AOK Bayern mit der Landesverkehrswacht Bayern und stattet alle Erstklässler mit den reflektierenden Sicherheitsüberwürfen aus. Für die Erstklässler ist der tägliche Schulweg immer eine Herausforderung und jetzt kommen im Herbst und Winter noch die schlechten Witterungs- und Sichtbedingungen dazu. Helmut Beck, Vorsitzender der Kreisverkehrswacht, steht voll hinter der Sicherheitsaktion und appelliert an alle Eltern, ihre Kinder zum Tragen der Überwürfe zu motivieren. In Absprache mit den Schulen belohnt die Verkehrswacht die ersten Klassen, die eine hohe Tragequote nachweisen können mit einem Sachpreis.

