„Kulturspuren“ aus dem Wittelsbacher Land in bayernweiter Datenbank

„Kulturspuren“ – von der Allee über das Wegkreuz und den Mühlteich bis hin zu traditionellen Landnutzungsformen – gibt es überall im Wittelsbacher Land. Sie werden nun in die bayernweite Kulturlandschaftsdatenbank aufgenommen, wie das Landratsamt Aichach-Friedberg in einer Pressemitteilung schreibt. Am Montag, 7. Oktober, um 18 Uhr wird dieses Kulturlandschaftsforum Bayern im Aichacher Kreisgut vorgestellt.

Seit 2021 hat der Bayerische Landesverein für Heimatpflege die Trägerschaft einer digitalen Kulturlandschaftsdatenbank übernommen, mit der Geografie und Geschichte einer Landschaft über historische Kulturlandschaftselemente abgebildet werden können.

Ehrenamtliche sammeln und beschreiben „Kulturspuren“

Diese „Kulturspuren“ werden von Ehrenamtlichen und Heimatvereinen zusammengestellt und beschrieben. Die Internet-Anwendung ist in den vergangenen drei Jahren im Rahmen des Heimat-Digital-Regional-Projektes „Kulturlandschaftsforum Bayern – Aufbau einer digitalen Ehrenamtsplattform“ fortentwickelt und in einen neuen Internetauftritt eingebunden worden.

Die Allee zum Gut Lindenau bei Kissing – eine der "Kulturspuren" im Wittelsbacher Land, die nun Eingang in die Kulturlandschaftsdatenbank des Bayerischen Landesvereins für Heimatpflege finden. Foto: Gisela Mahnkopf

Für den Landkreis Aichach-Friedberg sind bereits in den Jahren 2011 bis 2014 unter großer Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger über 700 Kulturspuren durch das Institut für Geographie der Universität Augsburg – in Zusammenarbeit mit der Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege am Landratsamt und dem Verein Wittelsbacher Land e.V. – erhoben worden. Sie sind seitdem im Landkreis-Portal digital einsehbar. Auch eine Wanderkarte und Themen-Faltblätter stehen auf der Internetseite zum Herunterladen bereit.

„Kulturspuren“ in Datenbank

Diese Objekteinträge werden nun zusätzlich Eingang in die Kulturlandschaftsdatenbank des Landesvereins für Heimatpflege finden, um eine Fortschreibung zu ermöglichen. Am Montag, 7. Oktober, um 18 Uhr wird das Kulturlandschaftsforum Bayern im Aichacher Kreisgut vorgestellt. Wer erfahren möchte, wie er die erfolgreiche Suche nach Spuren unserer Kultur im Wittelsbacher Land in eine bayernweite Datenbank eintragen kann, ist willkommen. Eine Anmeldung ist erforderlich unter info@heimat-bayern.de. (AZ)