Landkreis verhängt Corona-Bußgelder von insgesamt 280.000 Euro

In welcher Höhe hat der Landkreis bereits Corona-Verstöße bestraft? Landrat Klaus Metzger beantwortet eine Anfrage von Josef Settele aus der Kreistagssitzung.

Die Bußgelder, die der Landkreis Aichach-Friedberg im Zusammenhang mit Verstößen gegen die Corona-Bestimmungen erlassen hat, belaufen sich bislang auf insgesamt 280.000 Euro. "Das ist eine schöne Summe", kommentierte Josef Settele den Betrag. Er hatte als AfD-Fraktionsvorsitzender in der jüngsten Sitzung des Kreistags eine entsprechende Anfrage an den Landrat gerichtet. Klaus Metzger erklärte damals, auf die Schnelle könne man dazu nichts sagen. In der Zwischenzeit hat die Verwaltung das Thema bearbeitet und danach alle Mitglieder des Kreistags informiert.

Fast 850 Bußgeldbescheide im Landkreis

Weiter heißt es im Schreiben aus dem Landratsamt: "Seit März 2020 sind in Bezug auf Corona insgesamt 1026 Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen im Landratsamt eingegangen, in 849 Fällen wurde bisher ein Bußgeldbescheid erlassen, in 60 Fällen wurde eine Verwarnung ausgesprochen. Gegen 155 Bescheide wurden Rechtsmittel eingelegt." Das Volumen der festgesetzten Bußgelder belaufe sich insgesamt auf rund 280.000 Euro. Da der Verfahrensablauf und die Zahlungsmodalitäten unterschiedlich seien, könne über die Höhe der tatsächlichen Eingänge der Gelder keine Aussage gemacht werden.