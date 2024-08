Wallfahrer aus dem Landkreis pilgern mit der KLB nach Flüeli

Mit insgesamt etwa 170 Wallfahrerinnen und Wallfahrern, davon 16 aus dem Landkreis Aichach-Friedberg, war die Katholische Landvolkbewegung (KLB) in den vergangenen Tagen unterwegs nach Flüeli in der Schweiz. Sechs Tage lang sind dabei jeweils Etappen von gut 30 Kilometer zu bewältigen. Täglich gibt es geistliche Impulse zum Tagesthema, Rosenkranzgebet und ein Gottesdienst in den Pfarreien, in denen die Gruppe übernachtet. Darüber hinaus ist den Teilnehmenden die erlebte Gemeinschaft, intensive Gespräche und der Weg durch die bunte Natur der Schweiz wichtig. Am Ziel angekommen, verbringt die Gruppe noch Tage zur Vertiefung an den Lebensstätten des Heiligen Niklaus von Flüe und seiner Frau Dorothee, den Patronen der KLB.

