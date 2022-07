Aichach-Friedberg

vor 17 Min.

Warum bleiben bei Konzerten im Landkreis viele Plätze frei?

Plus Endlich gibt es im Wittelsbacher Land wieder Musik- und Kabarettfestivals. Doch das Interesse ist selbst bei bekannten Künstlern eher verhalten. Woran das liegen könnte.

Von Evelin Grauer

Nach zwei Jahren Corona-Pandemie finden in diesem Sommer endlich wieder große Freiluft-Konzerte und Kabarett-Abende im Landkreis Aichach-Friedberg statt. Der Kult(ur)sommer auf Schloss Scherneck und das Badanger-Festival in Mering sind bereits über die Bühne gegangen. Mitte August folgt in Aichach das Stereostrand-Festival. Vorher stehen noch die Kulturtage auf Schloss Blumenthal und das Reggae-Festival in Wulf (Friedberg-Wulfertshausen) an. Doch fast alle Veranstalter haben eines gemeinsam: Sie hatten oder haben Probleme, genügend Besucher zu finden. Viele Plätze bleiben leer - und das nicht nur im Landkreis. Woran liegt das?

