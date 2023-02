Landkreis Aichach-Friedberg

07:01 Uhr

Was bedeutet die Cannabis-Legalisierung für die Helfer vor Ort?

Plus Gegner der Cannabis-Legalisierung warnen vor einer zusätzlichen Belastung des Gesundheitssystems. Die Anlaufstellen in der Region Aichach verfallen jedoch nicht in Panik.

Von Hendrik Fuhrmann Artikel anhören Shape

Zwischen 2008 und 2020 hat sich die Zahl der stationär behandelten Psychosen in Verbindung mit Cannabis-Konsum mehr als verzehnfacht, von 56 auf 631 Fälle. Auch im ambulanten Bereich ist eine Zunahme zu beobachten. Das zeigen Zahlen des bayerischen Gesundheitsministeriums. Zwar spielen bei Psychosen mehrere Faktoren eine Rolle - etwa Genetik, Sozialisation, das äußere Umfeld sowie der Konsum anderer Drogen -, doch wer eine gewisse Anfälligkeit für psychische Erkrankungen hat, kann durch den Konsum von Cannabis eine Psychose entwickeln. Dieses Argument führen Gegner der geplanten Cannabis-Legalisierung der Ampel-Koalition in Berlin immer wieder an. Die Beratungsstellen in der Region Aichach verfallen jedoch nicht in Panik.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen