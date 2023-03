Sturmböen: Feuerwehr rückt wegen umgestürzter Bäume aus

Sturmböen führen laut Polizeibericht zu mehreren Unwettereinsätzen im Landkreis Dachau. Es bleibt bei kleineren Schäden.

Wegen der kräftigen Sturmböen gab es im Landkreis Dachau im Laufe des Freitags mehrere Feuerwehreinsätze, wie die Polizei berichtet.

So wurden in Großberghofen, Inhauser Moos, Gröbenried, Plixenried und Erdweg jeweils Bäume gemeldet, die über der Fahrbahn lagen. Diese wurden alle von den örtlichen Feuerwehren beseitigt.

Bauzaun fällt in Dachau auf geparktes Auto

An einer Bushaltestelle in Dachau lockerte sich der Lampenschirm einer Straßenlaterne und drohte, auf den Gehweg zu fallen. Diese Gefahr wurde umgehend von den Stadtwerken behoben. Am Schulzentrum in Dachau wurde durch den Wind ein Bauzaun umgedrückt, fiel auf ein geparktes Fahrzeug und verursachte dabei leichten Sachschaden.

Außerdem kam es zu mehreren kleineren Schäden auf Parkplätzen, als beim Ein- und Aussteigen durch den starken Wind die Fahrzeugtüren gegen die benachbarten Fahrzeuge geweht wurden. (bac)