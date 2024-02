Mainbach

vor 48 Min.

Das Interesse an Bauplätzen in Mainbach ist gesunken

Plus In einem neuen Baugebiet können zehn bis zwölf Bauplätze entstehen. Aktuell gibt es zwei Interessenten. Was die Mainbacher sonst noch bewegt.

Von Johann Eibl

Wie lange liegt der letzte Bebauungsplan für den Ortsteil Mainbach bereits zurück? Hollenbachs Bürgermeister Franz-Xaver Ziegler sprach bei diesem Thema in der Bürgerversammlung am Dienstag im Feuerwehrhaus von "Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten". Vor diesem Hintergrund erscheint es also durchaus an der Zeit, in diesem Ort an der nordwestlichen Grenze der Gemeinde mal wieder auf diese Weise Baurecht zu schaffen. Es war keineswegs überraschend, dass dieses Vorhaben eine wichtige Rolle spielen würde bei diesem Termin, zu dem sich 25 Bürgerinnen und Bürger versammelt hatten.

Ziegler erläuterte den aktuellen Stand der Planungen. Es könnten maximal zehn Bauplätze entstehen, wobei deren Zahl auch noch auf zwölf ansteigen könnte. Das hängt davon ab, wie das Emissionsgutachten ausfällt, das derzeit im Auftrag der Gemeinde gerade erstellt wird. Dabei wird ermittelt, wie viele Tiere in den Ställen in Mainbach leben und welche Gerüche von ihnen ausgehen. Es soll sichergestellt werden, dass die Landwirte in ihrer Tätigkeit durch die Baumaßnahmen nicht eingeschränkt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen