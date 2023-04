Autofahrerin muss ausweichen und verliert die Kontrolle

Bei dem Versuch, bei Markt Indersdorf einen Zusammenstoß mit einem Fahrzeug auf derselben Spur zu verhindern, werden eine 52-Jährige und ihr 49-jähriger Beifahrer verletzt.

Um einen Unfall zu verhindern, ist eine Frau aus Markt Indersdorf auf der Ortsverbindungsstraße von Altomünster in Richtung Eichhofen mit ihrem Auto von der Straße abgekommen. Laut Polizeimitteilung war die 52-Jährige zwischen den Markt Indersdorfer Ortsteilen Weil und Tiefenlachen unterwegs, als ihr in der dortigen S-Kurve ein Auto auf ihrer Fahrspur entgegenkam. Die Frau wich nach rechts aus, verlor die Kontrolle über ihr Auto und fuhr schlussendlich in den Straßengraben.

Die Fahrerin und ihr Beifahrer werden bei Markt Indersdorf verletzt

Sowohl die Fahrerin als auch ihr 49 Jahre alter Beifahrer wurden dabei leicht verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Das andere Auto entfernte sich einfach vom Unfallort, weshalb die Polizei nun nach Zeugen des Unfalls sucht oder nach Personen, die sachdienliche Hinweise auf das Auto geben können. Sie sollen sich bei der Polizei Dachau unter 08131-5610 melden. (AZ)