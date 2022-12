Autofahrerin touchiert Fußgänger in Markt Indersdorf und flieht

Ein Fußgänger wird in Markt Indersdorf von einem Auto angefahren und verletzt. Die Fahrerin flieht. Ein aufmerksamer Zeuge bringt die Polizei auf ihre Spur.

Eine Autofahrerin hat in Markt Indersdorf (Landkreis Dachau) einen Fußgänger angefahren und ist danach geflohen. Der Vorfall geschah am Dienstag gegen 13 Uhr. Der 35-Jährige aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck überquerte während seiner Tätigkeit als Angestellter eines Abfallwirtschaftsunternehmens die Cyclostraße.

Die zunächst unbekannte Autofahrerin fuhr mit ihrem BMW von Markt Indersdorf in Richtung Engelbrechtsmühle. Wie die Polizei mitteilte, touchierte sie dabei den 35-Jährigen. Sie hielt laut Polizei zunächst kurz an, fuhr dann jedoch weiter, ohne sich um den Mann zu kümmern. Der 35-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Eine Behandlung in einem Krankenhaus war nicht erforderlich.

Auto fährt Fußgänger in Indersdorf an: Zeuge merkt sich das Kennzeichen

Obwohl die Frau davon fuhr, konnte sie von der Polizei ermittelt werden. Denn ein Unfallzeuge merkte sich das Kennzeichen des BMW und teilte es der Polizei mit. Gegen die 33-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Dachau wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (nsi)