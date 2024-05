Volksfest: Polizei sucht Zeugen für Körperverletzung

Insbesondere an den Wochenenden sowie um Christi Himmelfahrt war das diesjährige Volksfest Markt Indersdorf gut besucht. Vereinzelt mussten die Polizeibeamten bei körperlichen Auseinandersetzungen zwischen alkoholisierten Besuchern auf dem Festgelände beziehungsweise im unmittelbaren Umfeld einschreiten, teilt die Inspektion Dachau mit. Am vergangenen Wochenende häufte sich die Anzahl registrierter Auseinandersetzungen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizeiinspektion Dachau Zeugen zu zwei Fällen: Am Samstagabend, 11. Mai, gegen 20 Uhr geriet ein 21-Jähriger aus Altomünster im Bereich des Philosophenweg in eine Auseinandersetzung mit einer Gruppe aus etwa sechs bislang unbekannten Jugendlichen beziehungsweise jungen Erwachsenen. Im Zuge dessen erlitt der 21-Jährige leichte Verletzungen. In derselben Nacht gegen 2.50 Uhr wurde ein 25-Jähriger aus der Gemeinde Markt Indersdorf im Verlauf eines Streits von seinem Kontrahenten zunächst mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Als er sich daraufhin vornüber beugte, trat der Täter ihm ins Gesicht. Der 25-Jährige erlitt Gesichtsverletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Täter entfernte sich noch vor Eintreffen der Beamten. Die Auseinandersetzung hatte sich auf der Dachauer Straße im Bereich der dortigen Bankfiliale zugetragen. Die Polizeiinspektion Dachau ermittelt in beiden Fällen wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet etwaige Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08131/561-0 zu melden. (AZ)