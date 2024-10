Auto kollidiert in Mühlhausen mit Kraftrad: 21-Jähriger muss in Klinik

Das Wendemanöver eines Autofahrers in Mühlhausen (Affing) ist dem 21-jährigen Fahrer eines Kraftrads zum Verhängnis geworden. Er kollidierte mit dem Auto und erlitt bei dem Unfall mittelschwere Verletzungen. Der 52-jährige Autofahrer wollte am Freitag um kurz vor 15 Uhr auf der Staatsstraße ST2381 wenden. Wie die Polizei mitteilte, übersah er dabei den entgegenkommenden 21-Jährigen auf seinem Kraftrad. Auto und Kraftrad stießen zusammen.

Unfall in Mühlhausen: Kraftrad-Fahrer erleidet mittelschwere Verletzungen

Der 21-Jährige kam nach rechts von der Straße ab, stürzte und schleuderte mit seinem Körper gegen das Haltestellenschild einer Bushaltestelle. Sein Kraftrad wurde in den Grünstreifen geschleudert. Der 21-Jährige war nach Polizeiangaben ansprechbar und wurde mit mittelschweren Verletzungen ins Universitätsklinikum Augsburg gebracht.

Staatsstraße ST2381 wird am Freitag vorübergehend in beide Richtungen gesperrt

Der Autofahrer blieb unverletzt. An dem Wagen und am Kraftrad entstand ein Gesamtschaden von circa 4500 Euro. Die Staatsstraße blieb während der Unfallaufnahme in beiden Richtungen gesperrt. (nsi)