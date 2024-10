Die Wanderabteilung des TSV Mühlhausen fährt nach Kufstein

Die Zweitagesfahrt der Wanderabteilung des TSV Mühlhausen (Gemeinde Affing) führte zu den IVV Wandertagen nach Kufstein in Österreich. Am ersten, noch etwas verregneten, Tag konnte man an einer Stadtführung durch Kufstein teilnehmen. Im Anschluss erklang das tägliche Konzert der zweitgrößten Outdoor-Orgel der Welt. Am Nachmittag konnte die Burg besichtigt oder die Stadt weiter erkundet werden. Einige nutzten auch den ersten Tag schon für eine größere Tour rund um Kufstein oder einen ausgiebigen Besuch der örtlichen Cafés. Am zweiten Tag ging es an den malerischen Hechtsee und nach einer Mittagspause beim Kufsteiner Wanderverein wieder Richtung Heimat.

