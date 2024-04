Kreuzungsumbau für Ampel an Staatstraße in Mühlhausen beginnt

Tiefbauarbeiten von April bis September im Affinger Ortsteil. Einschränkungen bei Zufahrt ins Gewerbegebiet und Ausfahrt nur über Wirtschaftsweg möglich.

Tiefbauarbeiten an Kreuzung bei Gewerbegebiet Von Zwischen April und September wird die Kreuzung der Staatsstraße 2035 im Affinger Ortsteil Mühlhausen (Augsburger Straße) mit dem Unterkreuthweg/Seeweg großräumig umgebaut und mit einer Ampel ausgestattet. Die Entschärfung des Knotenpunkts ist seit vielen Jahren ein Thema der Affinger Kommunalpolitik. Laut einer Mitteilung der Kommune auf ihrer Homepage bedeutet das eingeschränkte Zufahrten in Gewer­begebiet, Wohngebiet „Am Schwarz­graben“ und Campingplatzbereich. Bis zu Beginn der Sommerferien ist die Zufahrt von der Staatsstraße ins Gewerbegebiet aus beiden Richtungen mit Einschränkungen möglich. Die Ausfahrt aus dem Gewerbegebiet führt hingegen nur noch über den eigens ausgebauten Wirtschaftsweg in Richtung Staatsstraße 2381 (Richtung Thierhaupten).

Im September wird Kreuzung für eine Woche komplett gesperrt

Die Bushaltestelle in Richtung Augsburg ist immer wechselseitig in Betrieb. Für Fußgänger werden provisorische Wege hergestellt. Die Zu- und Ausfahrt über den Seeweg in Richtung „Am Schwarzgraben“ und Campingplatz ist mit Einschränkungen möglich. In der zweiten Septemberhälfte muss die Kreuzung dann voraussichtlich für eine Woche für den abschließenden Deckeneinbau komplett gesperrt werden. (cli, Archivbild: Martin Golling)