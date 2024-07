Betrunkener Autofahrer kollidiert mit Traktorgespann

Ein Verkehrsunfall hat sich am Samstag kurz vor 1 Uhr nachts in Schwabhausen (Landkreis Dachau) ereignet. Wie die Dachauer Polizei berichtet, kollidierte dort ein Autofahrer mit einem Traktor-Gespann.

Mit dem Gespann, bestehend aus einem Traktor und zwei Anhängern, war ein 44-Jähriger von Oberroth kommend in Richtung Stetten unterwegs. Ein 49-Jähriger, der in die Gegenrichtung fuhr, geriet in der Augsburger Straße auf die Fahrspur des Traktors. Obwohl der Traktorfahrer noch versuchte, auszuweichen, konnte er die Kollision mit dem Auto nicht mehr verhindern, so die Polizei.

Der Autofahrer war laut Polizei bei dem Unfall nicht unerheblich alkoholisiert. Sowohl er als auch seine 42-jährige Beifahrerin wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der Fahrer wurde zur Behandlung seiner Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Der Unfallfahrer wird ins Krankenhaus gebracht

Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden in niedriger fünfstelliger Höhe. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 49-Jährige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun laut Polizei ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung.