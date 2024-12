Affing legt neue Hebesätze bei den Grundsteuern fest

Die Grundsteuerreform würde der Gemeinde Affing über 140.000 Euro zusätzliche Einnahmen bescheren, wenn sie an den bestehenden Hebesätzen festhält. So ist das aber weder vom Gesetzgeber gewünscht noch von der Gemeinde beabsichtigt. Deshalb passte der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag die Hebesätze an. Mit zwei Zielen: Die Erhöhung bei bebauten Grundstücken soll allenfalls maßvoll erfolgen, und Landwirte sollen nicht zusätzlich belastet werden.

