Baumaschinen machen das alte BCA-Heim dem Erdboden gleich

Seine Tage sind gezählt: Das alte Sportheim des Ballspiel-Clubs Aichach (BCA) bei den Paar-Plätzen wird in diesen Tagen abgerissen. Das in die Jahre gekommene Gebäude, das bislang Umkleidekabinen und das Paarstüberl bei den Trainingsplätzen der Fußballer am Vogelherd beherbergt hat, weicht für Neues. An gleicher Stelle wird ein Neubau entstehen: der BCA-Campus.

Platz für Fußballer und Schachspieler des BC Aichach

Dort sollen nicht nur die Fußballer, sondern auch die Schachspieler Räume bekommen. Das 30 auf acht Meter große, rollstuhlgerechte Gebäude umfasst einen Multifunktionsraum, Umkleiden mit Duschen, Toiletten sowie einen Technik- und Geräteraum plus großer Terrasse.

Die Gesamtkosten wurden im Frühling auf rund 448.000 Euro geschätzt. Zuschüsse bekommt der Verein vom Bayerischen Landessportverband (BLSV) und von der Stadt Aichach. (bac)