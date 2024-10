Schon jetzt ein Geschenk zum 150. Geburtstag: Feuerwehr freut sich über TLF 300

Ende Juni kommenden Jahres feiert die Freiwillige Feuerwehr Rehling ihr 150. Gründungsfest. Schon jetzt gab es ein frühes Geburtstagsgeschenk: Das lang ersehnte neue Tanklöschfahrzeug TLF 3000 ist da. Die Feuerwehr holte es in Österreich ab und nahm es mit einer kleinen, internen Feier in Rehling in Empfang. Das neue Fahrzeug wird nach einer Einweisungsphase von etwa zwei Monaten das bis dahin 30 Jahre alte TLF 16/25 ersetzen.

Josef Abt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Feuerwehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrzeug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis