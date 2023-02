Auto fängt nach Wildunfall Feuer und brennt aus

Ein 26 Jahre alter Autofahrer ist zwischen Obergriesbach und Taiting mit einem Reh zusammengestoßen. Das Reh stirbt – am Auto entsteht Totalschaden.

Ein 26 Jahre alter Mercedesfahrer ist in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 3.50 Uhr zwischen Obergriesbach und Taiting mit einem Reh zusammengestoßen. Das Reh blieb tot am Fahrbahnrand liegen. Laut Polizeimitteilung begann es kurz darauf im Frontbereich des Autos zu qualmen, wenig später stand das Auto in Flammen.

Der Fahrer blieb unverletzt. Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr Obergriesbach entstand durch den Brand ein Totalschaden am Auto. Der Sachschaden beläuft sich nach Schätzungen auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. (inaw)