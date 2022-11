Obergriesbach

vor 18 Min.

Bethlehem unter dem Sternenbanner beim Obergriesbacher Musikverein

Plus Der Musikverein Obergriesbach stimmt seine Zuhörer mit ausgewählten Märschen auf die Weihnachtszeit ein. Ein Solo beeindruckt die Gäste an diesem Abend ganz besonders.

Von Harald Jung Artikel anhören Shape

Wer in weiß-blauen Gefilden an Marschmusik denkt, dem fällt meist spontan der "Bayerische Defiliermarsch" ein. Dass es viele Märsche gibt, die durchaus in die Weihnachtszeit passen, daran würde man im ersten Ansatz wohl weniger denken. Doch der Musikverein Obergriesbach stellte bei seinem traditionellen Adventskonzert am Samstag in der Mehrzweckhalle unter Beweis, dass beides gut zusammenpassen kann. Vorausgesetzt natürlich, die Stücke sind behutsam ausgesucht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen